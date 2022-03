பாஜக கோட்டை விட்ட தொகுதிகளை சரியாக கேட்ச் செய்த சமாஜ்வாதி & சிறு கட்சிகள்! சோனியா கோட்டை தகர்ந்தது

Lucknow

லக்னோ: 2022 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றிபெற்று 2 வது முறையாக ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தாலும் அங்குள்ள பாஸ்சிம், ஆவாத், புந்தேல்கண்ட், புர்வாஞ்சல் மண்டலங்களில் பாஜக மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் இழந்த இடங்களை சமாஜ்வாடி மற்றும் சிறிய கட்சிகள் கைப்பற்றி இருப்பதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன. பல முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள் முதல் முறை தேர்தலில் போட்டியிட்டவர்களிடம் தோல்வியை தழுவி இருக்கிறார்கள். யோகி தலைமையிலான பாஜக அரசில் உத்தரப்பிரதேச துணை முதலமைச்சராக பதவி வகித்த கேசவ் பிரசாத் மௌரியா கமெரவதி தொகுதியில் அப்னா தளம் கட்சி வேட்பாளர் பல்லவி பட்டேலிடம் தோல்வியடைந்துள்ளார்.

