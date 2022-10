8 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்த அவமானம், தோல்வி, விமர்சனம்.. அத்தனையும் கடந்து ரசிகர்களை வென்ற சஞ்சு சாம்சன்!

Lucknow

oi-Yogeshwaran Moorthi

லக்னோ: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 63 பந்துகளில் 86 ரன்கள் சஞ்சு சாம்சன் விளாசி ரசிகர்களின் மனதை வென்றுள்ளார். இத்தனை காலமாக அவர் சந்தித்த பிரச்சினைகளையும், அவற்றை எப்படி கடந்துவந்தார் என்பதையும் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் ஆடிய தென் ஆப்பிரிக்கா அணியில் டேவிட் மில்லர் மற்றும் கிளாசன் அதிரடியால் 40 ஓவர்களுக்கு 249 ரன்கள் விளாசியது.

இதனைத்தொடர்ந்து 250 ரன்களுடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி தொடக்கத்தில் முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்ததோடு, அதிக டாட் பால்களையும் விளையாடியது. இறுதி நேரத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக விளையாடியும் 240 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியை சந்தித்தது. இருந்தாலும் கடைசி வரை போராடிய சஞ்சு சாம்சன்63 பந்துகளில் 86 ரன்கள் குவித்தார்.

English summary

Sanju Samson's 63-ball 86 in the first ODI against South Africa has won the hearts of fans. Let's see the problems he faced all this time and how he overcame them.