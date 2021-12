'என் சகோதரிகள் என்னுடன்'.. உ.பி.யில் பெண் வாக்காளர்களை நோக்கி காய் நகர்த்தும் பிரியங்கா.. எடுபடுமா?

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பா.ஜ.க அரசு மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது. உத்தரபிரதேசத்தில் பா.ஜ.கவுக்கு அடுத்தபடியாக அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சியே பிரதான கட்சியாக இருக்கிறது.

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பிகாம், பிபிஏ பட்டம் வேண்டுமா?.. ரூ 3 லட்சம் வரை லஞ்சம்.. விசாரணையில் பகீர்

பல காலம் இந்தியாவை ஆண்ட பாரம்பரியமிக்க காங்கிரஸ், உ.பி.யில் எங்கு இருக்கிறது என்றே தெரியவில்லை. அங்கு பா.ஜ.க.வுக்கு அதிருப்தி அலை வீசுவதால் இந்த முறையாவது பாஜகவிடம் இருந்து ஆட்சியை பறித்து விட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் துடியாய் நிற்கிறது.

English summary

Priyanka Gandhi goes to any district in UP and meets the women of the area alone and listens to their grievances and addresses them. When Congress is unable to do so, he persuades the government to end the demands