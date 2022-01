உ.பி.: பா.ஜ.க.வில் இருந்து விலகிய எம்.எல்.ஏக்கள் எண்ணிக்கை 10 ஆனது- இன்றும் ஒரு அமைச்சர் ராஜினாமா!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆளும் பாஜக அரசில் இடம்பெற்றிருந்த அமைச்சர் தரம்சிங் சைனி உட்பட 4 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளில் இருந்து இன்று ராஜினாமா செய்ததுடன் அக்கட்சியில் இருந்தும் வெளியேறினர். இதனையடுத்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜகவில் இருந்து விலகிய எம்.எல்.ஏக்கள் எண்ணிக்கை 10 ஆக அதிகரித்துள்ளது. காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. நரேஷ் சைனி, சமாஜ்வாதி எம்.எல்.ஏ ஹரி ஓம் யாதவ் ஆகியோர் அந்த கட்சிகளில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தனர்.

403 இடங்களைக் கொண்ட உ.பி. சட்டசபைக்கு பிப்ரவரி 10-ந் தேதி முதல் மார்ச் 7-ந் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. 7 கட்ட தேர்தல்களில் பதிவாகும் வாக்குகள் அனைத்தும் மார்ச் 10-ந் தேதி எண்ணப்படும்.

English summary

In UP one More Minsiter Daram Singh saini has resigned from the post. According to the reports, 3 ministers and 7 MLAs quit from the BJP.