''நான் பி-டீமும் இல்லை, பாஜக கூட கூட்டும் இல்லை'' - அமித்ஷாவின் பேச்சால் வெகுண்டெழுந்த மாயாவதி!

Lucknow

லக்னோ: நான் யாருடைய பி-டீமும் இல்லை, பாஜகவுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, மாயாவதி குறித்தும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி குறித்தும் சமீபத்தில் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு மாயாவதி தற்போது பதிலளித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது வரை 4 கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது.

Mayawati Reply to BJP Amit Shah (அமித்ஷா கமெண்ட்டிற்கு மாயாவதி பதில்): Mayawati's importance in Uttar Pradesh politics has not diminished says Union Minister Amithshah. After that, Mayavati replied to his statement that, "I am not anyones B-team and no affiliation with the BJP".