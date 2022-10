“ராஜநாகம் சார்.. என்னை கடிச்சதால செத்து போச்சு”.. பாம்புடன் வந்து மருத்துவர்களை அலற வைத்த போதை நபர்!

Lucknow

oi-Jaya Chitra

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் தன்னைக் கடித்த பாம்பு இறந்து விட்டதாகக் கூறி, ராஜநாகத்தின் சடலத்துடன் மருத்துவமனைக்கு சென்று மருத்துவர்களை அலற வைத்துள்ளார் மது போதையில் இருந்த நபர் ஒருவர்.

பாம்புக் கடிபட்டவர்கள் உடனடியாக சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டால், அவர்கள் உயிர் பிழைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால் என்ன பாம்பு கடித்தது என்பதை கையோடு எடுத்துச் சென்றால், மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், பல இடங்களில் கடித்த பாம்பை தேடுவதற்கே நேரத்தை அதிகம் செலவிடுகின்றனர். கூடவே, கடித்த பாம்பை கையோடு எடுத்துச் சென்று மருத்துவர்களையும் பயத்தில் அலற வைத்து விடுகின்றனர்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த சம்பவமும் அப்படிப்பட்டதுதான்.

வீட்டை விட்டு ஓடி போன பாம்பு.. கண்டுபிடித்து தர கோரி புகார்.. வலைவீசி தேடும் போலீஸ்!

English summary

Doctors at a district hospital in Kushinagar, UP appeared at a loss for words when a drunk snakebite victim ended up bringing a dead King Cobra into the emergency ward. Padrauna resident Salauddin Mansoori, 35, claimed the snake had “died after biting him” twice on his foot and hand.