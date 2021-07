இந்து - முஸ்லீம் மக்கள்தொகை வித்தியாசம்.. உ.பி அரசின் ஒரு குழந்தை திட்டத்திற்கு.. விஹெச்பி எதிர்ப்பு

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: அசாம், கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் இந்துக்களைக் காட்டிலும் இஸ்லாமியர்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் விகிதம் அதிகமாக உள்ளதாகவும் எனவே உபி-இல் ஒரு குழந்தை திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும் என்றும் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் மக்கள்தொகை பெருக்கும் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. இதைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் புதிய மக்கள்தொகை கொள்கையை உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்தார்.

இதில் இரண்டு குழந்தைகளைவிட அதிகமாகப் பெற்றுக் கொள்பவர்கள் அரசு வேலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது, உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் போட்டியிட முடியாது என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன.

English summary

VHP suggested to the Uttar Pradesh government to remove the one-child policy norm from its draft population control bill. WHP said it'll lead to furthering of the imbalance between different communities.