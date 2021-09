"இந்துத்துவா".. பாஜகவுக்கு செக்?.. அதிரடியில் குதித்த ஜாம்பவான்கள்.. அனலடிக்கும் உத்தரபிரதேச தேர்தல்

Lucknow

லக்னோ: விரைவில் உபியில் தேர்தல் நடக்க உள்ளநிலையில், பாஜகவின் செயல்பாடுகள் மும்முரமாகி கொண்டிருக்கின்றன.. இதையடுத்து, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் களப்பணியில் வேகம் காட்டி வருகின்றன.

உபியை பொறுத்தவரை நாட்டிலேயே பெரிய மாநிலம்.. மொத்தம் 403 சட்டமன்ற இடங்களை கொண்டது.. அதிக சட்டமன்றத் தொகுதிகளை கொண்ட மாநிலமும் உபிதான்.

இந்த மாநிலத்தில் எந்த கட்சி வெற்றி பெறுகிறதோ, அந்த கட்சிதான் மத்தியில் பலத்தை பெற்றிருக்கும்.. அதிலும் மாநிலங்களவையில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கும்.

