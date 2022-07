இளம் பெண்ணை கூட்டு பலாத்காரம் செய்த 4 இளைஞர்கள்..அதன் பின் அவர்கள் செய்த காரியம் கொடூரத்தின் உச்சம்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் கூட்டுப் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு ஆளான பெண்ணுக்கு, அதன் பின்னர் நடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.

இந்தியாவில் சமீப ஆண்டுகளாகப் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குடும்ப வன்முறை ஒருபுறம் என்றால், பாலியல் குற்றங்களும் மறுபுறம் அதிகரித்து வருகிறது.

பாலியல் குற்றங்களைத் தடுக்க கடும் நடவடிக்கை தேவை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இருப்பினும், இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.

English summary

Four men allegedly gang-raped a woman and impregnated her: (உத்தரப் பிரதேசத்தில் கூட்டு பலாத்காரத்திற்கு உள்ளான பெண்ணுக்குக் கருச்சிதைவு) Uttar Pradesh woman suffered a miscarriage after the rape accused assaulted her as they learnt about her pregnancy.