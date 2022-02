101 வயது தாத்தா முதல் ஆம்புலன்சில் வந்து வாக்களித்த அம்சா வரை - உள்ளாட்சித் தேர்தல் சுவாரஸ்யங்கள்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: முதன்முறையாக வாக்களிக்கும் இளம் வாக்காளர்கள் முதல்...நூறு வயதை தாண்டியும் ஜனநாயகக் கடமையாற்றுவேன் என்று கூறி வாக்களிக்க வந்த மூத்த குடிமக்கள் வரை வாக்குச்சாவடியில் பல சுவாரஸ்ய சம்பவங்கள் அரங்கேறின. உடல் நலம் குன்றிய நிலையிலும் ஆம்புலன்ஸ்சில் வந்து வாக்களித்து ஜனநாயகக் கடமையாற்றியுள்ளனர் வாக்காளர்கள்.

#TNLocalBodyElection ஓட்டின் முக்கியத்துவம் உணர்ந்த பெண்மணி... ஸ்டிரெச்சரில் வந்து வாக்களிப்பு!

தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் 30,735 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் உட்பட காவலர்கள் 1.13 லட்சம் பேர் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாநிலம் முழுவதும் 2.83 கோடி வாக்களிக்கின்றனர். நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளில் பல சுவாரஸ்யங்கள் நடந்து வருகின்றன.

நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தல் 2022: தமிழகம் முழுவதும் அதிரடி சோதனை - வெளியூர் ஆட்கள் வெளியேற உத்தரவு

English summary

TN local body election:( தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்) Many interesting incidents took place at the polling station up to senior citizens. Voters have done their democratic duty by coming in ambulances and voting despite being in poor health.