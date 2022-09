120 கோடியா? பெரிய செட் ஏன்? ”என் ஆசை இதுதான்”.. சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த அமைச்சர் மூர்த்தி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எனது மகன் திருமணத்தை மிகைப்படுத்தி பேசுவது உண்மைக்கு மாறானது. அனைவருக்கும் சமமாக உணவு வழங்கப்பட்டது. வருபவர்கள் காத்திருக்காமல் சாப்பிடவே பெரிய பந்தல் அமைக்கப்பட்டது என விளக்கம் அளித்துள்ளார் திமுக அமைச்சர் பி.மூர்த்தி.

மதுரையில் கடந்த வாரம் வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தியின் மகன் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்த திருமண விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்றார்.

இந்த திருமண விழாவின்போது, பிரமாண்ட செட் அமைத்து, பெரிய பந்தல் போட்டு, சுமார் 1 லட்சம் பேருக்கு அசைவ விருந்து பரிமாறப்பட்டது.

அமைச்சர் மூர்த்தி தனது மகனின் திருமணத்தை பிரமாண்டமாக நடத்தியது சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியது. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலரும் இதனை விமர்சித்திருந்தனர்.

ஆடம்பரமாக மகனுக்கு திருமணம்! கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு விட்டோமோ! மன சஞ்சலத்தில் அமைச்சர் மூர்த்தி!

English summary

DMK Minister Moorthy explained about his son marriage, "No one should wait for food. My idea is to make everyone sit together and eat. That's what I did. It is completely false to say that Rs.120 crore was spent.”