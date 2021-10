இன்னொரு குவாட்டர் சொல்லு குமாரு.. ஓசி சரக்கு கும்பல் அட்டகாசம்.. போர்க்களமான மதுரை மதுக்கடை!

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மதுரையில் மது அருந்த சென்ற கும்பல் காசு தீர்ந்ததால் அருகில் இருந்தவரிடம் இலவசமாக மது வாங்கி தர சொல்லி தகராறு செய்து மதுக்கடையை அடித்து நொறுக்கிய 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

மதுரையில் மதுப்பிரியர்களின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. முன்பு மதியம் 12 மணிக்கு தான் கடை திறக்கும் என்பதால் அதன்பிறகே பிரச்சனைகளும் ஆரம்பம் ஆகும். ஆனால் காலை 10 மணிக்கு கடை திறக்கப்படுவதால் காலையிலேயே மதுரையில் பிளாட்பாரங்களை ஆக்கிரமித்து கொள்கிறார்கள்.

குடித்துவிட்டு கடைகளில் செய்யும் அலம்பல் ஓவராகவே உள்ளது. இரவில் இன்னும் அதிகம். சண்டைகள், மோதல், விபத்து போன்ற பல பிரச்சனைகள் மது அருந்துபவர்களால் ஏற்படுகிறது. அப்படி ஒரு பிரச்சனை தான் மதுரை மாநகரில் அண்மையில் நடந்துள்ளது. .

English summary

Five people have been arrested for smashing a liquor store in Madurai after a gang went to a liquor store to buy liquor for free from a bystander. A case has been registered against them and the police are investigating.