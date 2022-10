செங்கலை காட்டியவர் ஏன் இங்கே வரவே இல்ல? - மதுரை எய்ம்ஸ் விவகாரத்தில் உதயநிதியை சீண்டிய உதயகுமார் !

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்க தாமதம் ஏன் என திமுக அரசை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா, மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகள் 95% முடிந்துவிட்டதாக கூறியதைத் தொடர்ந்து மதுரை எய்ம்ஸ் விவகாரம் மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பி இருக்கிறது.

இந்நிலையில், தேர்தலின்போது செங்கலைக் காட்டியவர் அதன்பிறகு ஏன் இங்கே வரவில்லை என உதயநிதி ஸ்டாலினை சீண்டியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

எப்போது எய்ம்ஸ் வரும் என்று காத்திருக்கும் மக்களை ஏமாற்றாமல் திமுக அரசு நடவடிக்கையைத் தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆர்பி உதயகுமார்.

மதுரையையும் கொஞ்சம் பாருங்க.. எடப்பாடி எடுத்த ஆக்‌ஷன் அப்படியே நின்னுடுச்சு.. ஆர்பி உதயகுமார் பரபர!

English summary

Former ADMK minister RB Udhayakumar has questioned the DMK government as to why the construction work of Madurai AIIMS has been delayed. Also, RB Udayakumar has taunted Udhayanidhi Stalin as to why the person who showed brick, did not come here after that.