மதுரைக்கு வரும் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. நீட் தேர்வு ரத்து ரகசியத்தை வெளியிடுவாரா? அதிமுக மாஜி கேள்வி!

நீட் தேர்வு ரத்து ரகசியத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் மதுரையில் வெளியிடுவாரா என்று ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை: மதுரையில் நடக்க உள்ள நலத்திட்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வரும் உதயநிதி ஸ்டாலின், நீட் தேர்வு ரத்து ரகசியத்தை வெளியிடுவாரா என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதேபோல் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைவதற்கான நடவடிக்கைகளில் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பங்களிப்பு என்ன என்பது பற்றி மக்களிடம் சொல்ல முடியுமா என்றும் சவால் விடுத்துள்ளார்.

மதுரையில் இன்று அரசு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழாவுக்காக பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு உதவித்தொகையை வழங்குகிறார்.

இதற்காக மதுரை சுற்றுச்சாலையில் வண்டியூர் அருகே மேடை மற்றும் பந்தல் அமைக்கும் பணியும், பல்லாயிரம் பேர் அமரும் வகையில் இருக்கை வசதியையும் ஏற்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has questioned whether Udhayanidhi Stalin, who is coming to participate in welfare programs to be held in Madurai, will reveal the secret of NEET cancellation. He challenged Udhayanidhi to tell the people about Stalin's contribution in the construction of AIIMS Madurai Hospital.