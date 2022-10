விளம்பரத்திற்காக சட்டையை கிழிக்க மாட்டோம்.. மக்கள் பிரச்சினையை மட்டுமே பேசுவோம்.. செல்லூர் ராஜு!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: சட்டமன்றத்தில் மக்கள் சார்ந்த பிரச்சினையை மட்டுமே பேசுவோம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் அடுத்தக் கட்டமாக தங்கள் தொகுதியில் நீண்ட நாட்களாகத் தீர்க்கப்படாமல் உள்ள பத்து முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்குப் பரிந்துரைப் பட்டியலை அனுப்பி வைக்குமாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அனைத்துச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கடிதம் எழுதினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் தொகுதிகளின் முக்கிய கோரிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடம் சமர்ப்பித்தனர். அதன்படி மதுரையின் பல்வேறு எம்எல்ஏ-க்கள் கோரிக்கைகளை வழங்கினர்.

English summary

Former AIADMK Minister Sellur Raju has said that we will only discuss people-related issues in the Assembly.