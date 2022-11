வைகைக் கரையின் தங்க மகள்! அர்ஜுனா விருதை அள்ளிய ஜெர்லின் அனிகா! சோதனைகளை சாதனையாக்கியது எப்படி?

Madurai

மதுரை : மதுரையை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவி ஜெர்லின் அனிகாவிற்கு அர்ஜூனா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளநிலையில், அவர் யார்? அவரது பின்னணி என்ன? பல தடைகளை தாண்டி சாதித்தது எப்படி என பார்க்கலாம்..

மத்திய அரசின் இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் 2022 தேசிய விளையாட்டு விருதுகளை நேற்று அறிவித்துள்ளது. இதில் 25 பேருக்கு அர்ஜுனா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த இளம் வீரர்கள் இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

பாரா-ஒலிம்பிக் இறகுப் பந்தாட்டத்தில் 3 தங்கப் பதக்கங்களைக் குவித்த 18 வயதே ஆன மதுரை மாநகராட்சியைச் சேர்ந்த மாணவி ஜெர்லின் அனிகாவுக்கும் அர்ஜுனா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதையடுத்து மதுரை மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Jerlin Anika, a disabled student from Madurai, who has been awarded the Arjuna Award, who is she? What is her background?