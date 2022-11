எடப்பாடியின் குடிமராமத்து திட்டம்.. மழைநீரை சேகரிக்க திமுக அரசு செயல்படுத்துமா? ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: நீர் மேலாண்மை திட்டத்தில் கோட்டைவிட்ட திமுக அரசு தற்போது பருவமழையால் ஏற்படும் மழை நீரை சேகரிக்க, மீண்டும் குடிமராமத்து திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துமா என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

இதுகுறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 29ம் தேதிமுதல் தொடங்கியது. அன்று முதல் சென்னை, வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

இந்த தொடர் கனமழையால் திருவள்ளுவர், காஞ்சிபுரம், சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சென்னையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சொன்ன வேலையைக் கூட ஒழுங்கா முடிக்கலையே? சீறிய எடப்பாடி & கோ! ஓரம் கட்டப்படுகிறாரா ஆர்பி உதயகுமார்?

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has questioned whether the DMK government, which has abandoned the water management plan, will now resume the Kudimaramat scheme to collect rainwater from the monsoons.