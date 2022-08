"இது தமிழ்நாடு.. உங்க விளையாட்டு எடுபடாது” - காலணி வீச்சு சம்பவத்திற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மதுரை விமான நிலையப் பகுதியில் நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது பாஜகவினர் காலணி வீசிய சம்பவத்திற்கு தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான முக.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் சட்டப்படியான கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்றும், இது தமிழ்நாடு, இங்கே உங்கள் அரசியல் விளையாட்டு எடுபடாது என்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விடுதலையின் 75-ஆம் ஆண்டு பவளவிழாவில் தேசியக் கொடியை அவமதித்து கலவரம் செய்ய முயன்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள், தேசபக்தி என்ற லேபிளை ஒட்டிக்கொண்டு, தரம் தாழ்ந்த செயல்களில் ஈடுபடும் மூட அரசியல்தனத்தைச் சட்டப்படி அடக்குவோம் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

“Strict action will be taken against those who threw shoes on Minister PTR Palanivel Thiagarajan's car. Indulging in such activities can lead to severe consequences. This is Tamil Nadu and BJP's political game will not be taken," said Chief Minister MK Stalin.