அந்த காலத்தில் தமிழ்நாடு இல்லையா? எப்படி முடிவுக்கு வருகிறார் ஆளுநர்? சு.வெங்கடேசன் கேள்வி!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: அந்தக் காலத்தில் தமிழ்நாடு இல்லை என்ற முடிவுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி எப்படி வருகிறார் என்று சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதேபோல், தமிழ் மொழி, பண்பாடு, வரலாறு என அனைத்தையும் நிராகரிக்கிற அரசியல் திட்டமிட்டு முன்னெடுக்கப்படுவதாக சு.வெங்கடேசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சில நாட்களுக்கு முன் ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்வில் பேசியபோது, தமிழ்நாடு என்பதை விட தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியானது எனப் பேசி இருந்தார். அதைத்தொடர்ந்து, ஆளுநர் மாளிகை பொங்கல் விருந்து அழைப்பிதழிலும் தமிழக ஆளுநர் என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதற்கு திமுக, சிபிஎம், சிபிஐ,விசிக உள்ளிட்ட ஏராளமான கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் விளக்கம் அளித்து அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

நீட் விலக்கு மசோதா- விளக்கம் கேட்டு தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய அரசு மீண்டும் கடிதம்!

English summary

CPIM MP Su Venkatesan has questioned how Governor RN Ravi came to the conclusion that there was no Tamil Nadu at that time. Similarly, S. Venkatesan has accused that the politics of rejecting Tamil language, culture and history is being carried out in a planned manner.