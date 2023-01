எங்கள் கோரிக்கையை புறக்கணிக்கிறார் பிடிஆர்.. அடுத்தடுத்து மூன்று போராட்டத்தை அறிவித்த ஜாக்டோ ஜியோ!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் அடுத்தடுத்து மூன்று போராட்டங்களை ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் அறிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினரின் கோரிக்கைகளை நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் புறக்கணிப்பதாகவும், தமிழக நிதித்துறை கார்ப்பரேட் முதலாளித்துவ சிந்தனையுடன் இருப்பதால் தங்களின் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவதாகவும் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

புதிய ஓய்வூதியம் திட்டம் ரத்து, அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் தமிழக அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் அடுத்தகட்ட போராட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மதுரையிலுள்ள தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தில் ஜாக்டோ-ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் மாநில உயர்மட்டக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

