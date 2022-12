கள்ளழகர் கோவில் நிலத்தை ரூ.34 கோடிக்கு விலை பேசிய பாஜக நிர்வாகி..கைது செய்த விருதுநகர் போலீஸ்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கள்ளழகர் கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலத்தை ரூ. 34 கோடிக்கு விற்பதாக மோசடி செய்த கொடைக்கானல் பாஜக நகர தலைவர் சதீஷ்குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மதுரையில் பதுங்கியிருந்த பாஜக நிர்வாகியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்

விருதுநகர் சூலக்கரை மேடு வீரப்பெருமாள் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் ரங்கநாயகி. இவரது தம்பி சூரியநாராயணன். சிங்கப்பூரில் தொழில் செய்கிறார்.

தம்பி அனுப்பும் பணத்தில் இரண்டு இடங்கள் வாங்கினார். ரங்கநாயகியை அவரது சகோதரான வீர பாண்டியனை 2020ஆம் ஆண்டில் பத்மநாபன் என்பவர் சந்தித்தார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி என்று கூறினார்.

உணவு துறை அதிகாரிகள் சூப்பர் ஹீரோ அல்ல.. சதீஷ்குமார் சினிமாவில் நடிக்கலாம்.. ஹைகோர்ட் குட்டு

English summary

The land belonging to the Kallaghar temple is worth Rs.34 crore Kodaikanal BJP city president Satish Kumar has been arrested for selling the property. Satish and his father Padmanabhan said that they will sell 12.7 acres of land belonging to the temple to Ranganayake of Virudhunagar.