''திருமண சடங்குகள் இன்றி பதிவு மட்டும் செய்தால் அங்கீகாரம் கிடையாது''.. கோர்ட்

மதுரை: எந்த ஒரு மதத்தினராக இருந்தாலும் அவர் சார்ந்த மத முறைப்படி, சடங்கு சம்பிரதாயப்படி திருமணம் நடந்தால்தான் திருமணத்தை பதிவு செய்ய முடியும். அப்படி நடைபெறாமல் நேரடியாக திருமணம் நடந்தால் அந்த திருமணத்தை பதிவு செய்ய முடியாது. அது திருமண அங்கீகாரம் அளிக்காது என மதுரை கோர்ட்டு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மேலப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள கல்லூரியில் யூஜி பட்டப்படிப்பு வந்தேன்.

The Madurai High Court branch has ordered that the couple will not be recognized for their marriage if they only have a registered marriage and do not perform any kind of traditional marriage ceremony as per their custom.