பாஜகவில் இணைந்த ஓராண்டிலேயே விலகிய மதுரை சரவணன்! மீண்டும் திமுகவில் ஐக்கியமா? முழுபின்னணி

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: மதுரை மாநகர் மாவட்ட பாஜக தலைவராக இருந்த டாக்டர் சரவணன் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக திடீரென்று அறிவித்துள்ளார். இவர் மீண்டும் திமுகவில் இணையலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மதுரை மாநகர் மாவட்ட பாஜக தலைவராக செயல்பட்டு வந்தவர் டாக்டர் சரவணன். இவர் மதுரையில் மருத்துவமனை நடத்தி வரும் நிலையில் பாஜகவில் கடந்த ஆண்டு இணைந்து செயல்பட துவங்கினார்.

இந்நிலையில் தான் நேற்று மதுரையில் நடந்த சம்பவத்தால் அவர் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இவர் ஒரு கட்சியில் இருந்து விலகுவதை கடந்த காலத்திலும் செய்துள்ளார். அதுபற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

பாஜக வேண்டாம்.. முழுக்கு போட்ட டாக்டர் சரவணன்.. பிடிஆரை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்ட கையோடு அறிவிப்பு

English summary

Dr. Saravanan, who was the Madurai city District BJP President, has suddenly announced his resignation from the party. There is an expectation that he may join the DMK again.