'கூண்டுக்கிளியாக இருக்கும் சிபிஐ..' தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்க நடவடிக்கை தேவை.. ஐகோர்ட் கருத்து

மதுரை: கூண்டுக்கிளியாக இருக்கும் சிபிஐ அமைப்பிற்குத் தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ள சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள், சிபிஐ அமைப்பின் தன்னாட்சியை உறுதி செய்யும் விதமாக சில பரிந்துரைகளையும் அளித்துள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நிதி நிறுவனம் நடத்தி பொதுமக்களிடம் சுமார் 300 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கை தற்போது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சஞ்சீவ் குமார் என்பவர் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.

the Madras High Court says that the Central Bureau of Investigation should be an autonomous body reporting only to parliament. CBI should be accountable to Parliament says High Court.