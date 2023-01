EXCLUSIVE: அதிமுகவில் மாவட்ட செயலாளர் பதவி? எடப்பாடி தலைமையில் சேர என்ன காரணம்? மதுரை சரவணன் பளீச்!

Madurai

oi-Vigneshkumar

மதுரை : மதுரை மாவட்டத்தில் பிரபல மருத்துவராகவும் அரசியல்வாதியாகவும் இருக்கும் டாக்டர் சரவணன் பாஜகவில் இருந்து விலகிய நிலையில் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் ஐக்கியமாகி இருப்பது மதுரை அரசியலில் பரபரப்பை கூட்டி இருக்கிறது. அதிமுகவில் சேர்ந்தது ஏன் என்பது குறித்து ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அவர் பிரத்தியேக பேட்டி அளித்திருக்கிறார்.

மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரபல மருத்துவரான டாக்டர் சரவணன் தற்போது எடப்பாடி தரப்பில் ஐக்கியமாகி இருக்கிறார். திமுகவில் சேரப் போவதாக யூகங்கள் எழுந்து நிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தது குறிப்பாக எடப்பாடி தரப்பில் இணைந்தது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மருத்துவராக இருந்த போதும் திடீரென சினிமாவில் நுழைந்து பரபரப்பை பற்ற வைத்த சரவணன் அதன் பிறகு மதிமுகவில் வைகோ முன்னிலையில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் நான் ஏன் மதிமுக வானில் என அப்போது மேடையில் அவர் பேசியது பலரையும் கவனிக்க வைத்தது.

English summary

While Dr. Saravanan, who is a famous doctor and politician in Madurai district, has left the BJP, the fact that Edappadi Palanichami has joined the AIADMK has added to the excitement in Madurai politics. He has given an exclusive interview to One India Tamil about why he joined AIADMK.