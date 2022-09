மணக்கும் மல்லிகை விலை.. ஒரு கிலோ ரூ.3000 ஆயிரத்தை தொட்டது. பிற பூக்களின் விலையும் விண்ணை தொட்டது

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ஓணம், தொடர்ந்து வரும் முகூர்த்த தினம் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை ஆகியவற்றால் தென்மாவட்டங்களில் உள்ள மார்க்கெட்டுகளில் பூக்களின் விலை அதிகரித்து வருகின்றன. அதிகபட்சமாக ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூ.3000யை தொட்டுள்ளது.

முகூர்த்த தினம், விழாக்காலங்களில் பொதுவாக பூக்களின் விலை அதிகரிக்கும். மேலும் வரத்து குறைந்து தேவை அதிகரித்தாலும் பூக்களின் விலை என்பது எகிறும்.

தற்போது விநாயகர் சதுர்த்தி, ஓணம், தொடர்ந்து வரும் முகூர்த்த தினம் உள்ளிட்டவை ஒருசேர வந்துள்ளன. இதனால் பூக்களின் விலை கடந்த ஒருவாரமாக அதிகரித்து வருகின்றன.

உஷார் மக்களே.. மேட்டூர் அணையில் 1.25 லட்சம் கனஅடி நீர் திறப்பு.. 11 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை

English summary

The prices of flowers are increasing in the markets in southern districts due to Onam and the continuous rains that follow the Mugurtha day. A kg of jasmine has touched Rs.3000 as the maximum.