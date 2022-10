இந்தியில் கேள்வித் தாள்.. தமிழில் கிடையாதா? சு.வெங்கடேசனுக்கு வந்ததே கோபம்! டெல்லிக்கு பறந்த கடிதம்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பணி நியமனத் தேர்வுக் கேள்வித் தாள் இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு மொழிகளில் மட்டுமே இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளதோடு, இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

மத்திய அரசின் பல்வேறு அமைச்சகங்கள், துறைகள் அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள சுமார் 2000 பணியிடங்களுக்கு பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆள் சேர்ப்பு நடத்தவுள்ளது. இதற்காக மத்திய அரசு தேர்வாணையம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அறிவிப்பாணையை வெளியிட்டது.

அதில் கல்வித் தகுதி, விண்ணப்ப விதிமுறைகள் உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் கூறப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரும் அறிவிப்பு ஒன்று இருந்தது. அதாவது தேர்வுக்கான கேள்விகள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் மட்டும் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

It has been announced that the question paper of the recruitment exam will be only in two languages, Hindi and English. Madurai Member of Parliament Su. Venkatesan has expressed strong criticism and has written a letter to the Union Minister in this regard.