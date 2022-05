கிழக்கே போகும் ரயில்..மதுரை-தேனி ரயில் பயண நேரத்தில் சின்னதாக மாற்றம்..கவனிச்சீங்களா

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மதுரை - தேனி ரயில் கால அட்டவணை இன்று முதல் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. இந்த ரயில் வடபழஞ்சி, உசிலம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் மட்டும் நின்று செல்கிறது. இருப்பினும் கூடுதல் நேரம் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது.

மதுரை - தேனி ரயில் சேவை 11 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் அண்மையில் துவங்கப்பட்டது. கம்பம், போடிமெட்டு, இடுக்கி பகுதிகளில் விளையக்கூடிய ஏலக்காய், மிளகு, பஞ்சு, மற்றும் மூலிகை பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்காக ஆங்கிலேயர் காலத்தில் 1928ம் ஆண்டு போடி - மதுரை இடையே குறுகிய பாதையில் ரயில் போக்குவரத்து துவங்கப்பட்டது.

இந்த ரயில் மதுரையில் இருந்து தேனி செல்கையில் மேற்கேயும், தேனியில் இருந்து மதுரை வருகையில் கிழக்கேயும் பயணிக்கும். இந்த ரயிலை வைத்து தான் ‛கிழக்கே போகும் ரயில்' என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுத்தார் இயக்குநர் பாரதிராஜா. காலப்போக்கில் பயணிகள் ரயிலாக மாற்றப்பட்ட நிலையில் 1954ம் ஆண்டு குறுகிய பாதை - மீட்டர் கேஜ் ரயில் பாதையாக மாற்றப்பட்டது. பின்னர், மீட்டர் கேஜ் பாதையில் இருந்து அகல ரயில் பாதையாக மாற்றம் செய்வதற்காக கடந்த 2010ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31ம் தேதி ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது.

கண்ணன் கடவுளா? ஐயப்பனை கடவுள் என்றால் அறிவுக்கு பொருந்துமா? மதுரை பேரணி முழக்கத்தால் புது சர்ச்சை

English summary

Madurai - Theni train timetable has been changed from today. This train stops only at Vadapalanchi, Usilampatti and Andipatti railway stations. However extra time is taken.