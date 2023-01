10 ஆயிரம் பேருக்கு கறி விருந்து! ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் மதுரை திருவிழா.. இன்னைக்கு ஒரு புடி!

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: திருமங்கலம் அருகே ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் விநோத அசைவ திருவிழா நடைபெற்றது. இதில் 10 ஆயிரம் பேருக்கு கறி விருந்து சமைக்கப்பட்டது. இவர் சாப்பிடும் எச்சை இலைகள் காய்ந்து போகும் வரை அந்த கோயிலுக்கு பெண்கள் வரவேக் கூடாது என்ற நடைமுறையும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் அருகே உள்ள அனுப்பபட்டி கிராமம் உள்ளது. இங்கு காவல் தெய்வமான கரும்பாறை முத்தையா கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் பல ஆண்டுகளாக மார்கழி மாதத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் திருவிழா பாரம்பரியமாக நடந்து வருகிறது.

இந்த திருவிழாவில் பிறந்த பெண் குழந்தை முதல் வயதான மூதாட்டி வரையிலான பெண்கள் பங்கேற்க அனுமதி கிடையாது. இந்த விழாவில் பலியிடப்படும் ஆடுகள் கோயிலிலேயே வளர்க்கப்படுகின்றன.

English summary

Men only participated in Madurai Thirumagalam Karumparai Muthaiah temple. They will offer non veg meals for 10 thousand people after goats are sacrified and get cooked.