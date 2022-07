"பூச்சாண்டி" காட்டாதீர்கள்..அரசியலை விட்டு விலக ஓபிஎஸ் தயாரா? - ஆர்.பி. உதயகுமார் சவால்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்ப்பதாக தெரிந்தால் அரசியலை விட்டு விலக நான் தயார் ஓபிஎஸ் தயாரா என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் சவால் விடுத்துள்ளார். லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ஒரே நேரத்தில் தன்னுடைய வீட்டிலும் ஓபிஎஸ் விட்டிலும் சோதனை நடத்தட்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு இடையேயான மோதல்போக்கு தொடர்ந்து வருகிறது. ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி பேசுவதும், துரோகி, எட்டப்பன் என குற்றம் சாட்டுவதும் அதிகரித்து வருகிறது. ஓபிஎஸ் தரப்பினருக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வருகின்றனர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள்.

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has challenged that he is ready to quit politics if it is known that he is adding more assets to his income. He also said that the anti-corruption police should conduct raids at his house and OPS at the same time.