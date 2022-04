அழகர் ஆற்றில் இறங்கிய போது ஆம்புலன்ஸ் வந்ததா? மக்கள் வழிவிட்டனரா?.. தீயாய் பரவும் பழைய வீடியோ

Madurai

மதுரை: மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் 10 லட்சம் பேர் திரண்டிருந்த நிலையில் அந்த பெரும் கூட்டத்திலும் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திற்கு மக்கள் வழிவிட்ட காட்சி என ஒரு வீடியோ தீயாய் பரவி வரும் நிலையில் அது பழைய வீடியோ என்பது தற்போது ஊர்ஜிதமாகியுள்ளது.

மதுரை சித்திரை திருவிழா ஆண்டுதோறும் கோலாகலமாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த திருவிழாவை காண உலகமெங்கும் வாழும் தமிழக மக்கள் மதுரைக்கு வருவர்.

இந்த நிலையில் கொரோனா காலகட்டம் என்பதால் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக இந்த மதுரை சித்திரை திருவிழாவிற்கு பக்தர்களை அனுமதிப்பது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது.

Old Video which was taken on 2019 goes like forest fire that people and Azhagar give way to ambulance.