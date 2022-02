ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்...ஒரே பத்திரப் பதிவு எல்லாம் சாத்தியமே இல்லை - பழனிவேல் தியாகராஜன்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக ஊழலுக்காக 5 வருடம் ஆட்சியில் நீடித்தவர்கள், ஜனநாயக மரபுக்கு உட்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெற்றி பெற்ற அரசை முடக்கப்போவதாக சொல்வது உளறுவது போல இருக்கிறது என்று தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன் கூறியுள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சி காக்கை பாடினியார் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமது வாக்கினை பதிவு செய்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் சிறந்த தலைமைத்துவத்தால் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக மாபெரும் வெற்றி அடையும் என்று கூறினார்.

உ.பி. 3-ம் கட்ட தேர்தல்: 58 தொகுதிகளில் இன்றுடன் பிரசாரம் ஓய்ந்தது- 135 கிரிமினல் வேட்பாளர்கள்!

செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். என்னைப் பொறுத்தவரை வாக்கிற்கு ஒரு ரூபாய் பணம் கூட கொடுக்காமல் வெற்றி பெற்றவன் என்பதை வெளிப்படையாய் சொல்லிவிட்டு செயல்படுபவன் நான் என்று கூறினார்.

English summary

TN local body election PTR Palanivel Thiagarajan: (தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்)Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel ThiyagaRajan has said that those who have been in power for 5 years for corruption against democracy are lying about saying that they will paralyze the elected government in the democratic tradition.