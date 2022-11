ஓபிஎஸ் டீமா? முடியாது! பிரதமரை வரவேற்க அனுமதி மறுப்பு! குஷியான இபிஎஸ் கோஷ்டி! யார் யார் தெரியுமா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரை விமான நிலையத்தில் பிரதமரை சந்திக்க இபிஎஸ் தரப்பில் 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பில் அவரைத் தவிர மற்றவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திண்டுக்கல் - மதுரை நான்கு வழிச் சாலையில் சின்னாளபட்டி பகுதியில் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த பல்கலைக் கழகத்தில் இன்று பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற இருக்கிறது.

இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்ள இருக்கிறார். இதற்காக பெங்களூருவில் இருந்து மதுரை வரும் பிரதமர் சிறிது நேர ஓய்வுக்குப் பிறகு, மதுரையில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் வர இருக்கிறார்.

