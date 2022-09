ஈபிஎஸ் வந்தபோது மதுரை விமான நிலையத்தில் அனுமதியின்றி மேடை.. அதிமுகவினர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : மதுரை விமான நிலையத்தில் நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்க அதிமுகவினர் அனுமதியின்றி மேடை அமைத்தது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிமுக தொண்டர்கள் நேற்று பிரமாண்ட வரவேற்பு அளித்தனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிமுகவினரால் விமான நிலையத்தில் முன் அனுமதி பெறாமல் மேடை அமைக்கப்பட்டு வரவேற்பு கொடுத்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், அனுமதியின்றி மேடை அமைத்தது, பிளக்ஸ் பேனர் வைத்தது தொடர்பாக அதிமுகவினர் 6 பேர் மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஏஏ.. மண்டை மேல இருக்கிற கொண்டையை மறந்தாரா எடப்பாடி பழனிசாமி?.. இப்படி ஒன்னு இருக்காமே.. அப்ப போச்சா

English summary

ADMK cadres set up a stage to welcome Edappadi Palaniswami at the Madurai airport yesterday without prior permission. Avaniyapuram police has been registered against 6 members of AIADMK in connection with setting up a stage without permission and putting up a flex banner.