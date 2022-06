Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : பன்னீர்செல்வமாக இருந்த ஓ.பி.எஸ் தற்போது கண்ணீர் செல்வமாக மாறியுள்ளார் என எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான ராஜன் செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ தெரிவித்துள்ளார்.

பன்னீர் இப்போ கண்ணீர் செல்வம்.. சுயநலவாதி ஓபிஎஸ்.. இப்படி செய்யலாமா? போட்டுத்தாக்கிய ராஜன் செல்லப்பா

அதிமுகவினரை ஒருங்கிணைக்கும் தகுதி இல்லாதவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்றும், திமுகவை எதிர்க்கும் சக்தி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே உள்ளது என்றும் ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பொருளாளர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவதற்கு முன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விட்டுக்கொடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றும் ராஜன் செல்லப்பா கூறியுள்ளார்.

டிடிவியுடன் கைகோர்க்கும் ஓபிஎஸ்? தூதாக பறந்த வைத்தி! ஜூலை 11 நினைத்தது நடக்குமா? ஏக்கத்தில் இபிஎஸ்!

English summary

ADMK MLA Rajan Chellappa said that O.Panneerselvam is not qualified to unite the AIADMK. OPS should resign before being removed, he added.