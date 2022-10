தேவர் சிலை தங்க கவசம் பெறப்போவது அவர் தானா? ஓபிஎஸ்க்கு சசிகலா சொன்ன சேதி! அதிமுகவில் பரபர!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தேவர் சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் ஜெயலலிதா வழங்கிய தங்கக் கவசத்தை அணிவிப்பது தொடர்பாக, அதிமுகவினருக்கு முக்கியமான வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார் சசிகலா.

முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையன்று, அதிமுக சார்பில் தங்கக் கவசம் அணிவிக்கப்படுவது வழக்கம். மதுரையில் உள்ள பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கி கிளையின் லாக்கரில் இருந்து தங்கக் கவசத்தை பொருளாளரான ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடுத்து பசும்பொன்னில் விழா கமிட்டியாரிடம் கொடுத்து அணிவிப்பது வழக்கமாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு ஈபிஎஸ் தரப்பில் பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், தங்கக் கவசத்தை தன்னிடம் வழங்கக்கோரி வங்கியில் மனு அளித்துள்ளார். அதேபோல ஓபிஎஸ் தரப்பினரும் மனு அளித்துள்ளனர். இதனால், தேவர் குருபூஜை அன்று தங்கக் கவசத்தை யார் பெறுவது என்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Sasikala has made an important request to the AIADMK leaders regarding wearing the gold armour given by Jayalalithaa on behalf of AIADMK to Muthuramalinga Thevar statue.