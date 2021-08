தூக்கு கயிறை தொங்கவிட்டுவிட்டு.. கட்டிலில் படுத்து தூங்கிய சூர்யாதேவி.. கதவை உடைத்து ஷாக்கான போலீஸ்

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: தூக்குக் கயிறை மாட்டி தற்கொலை செய்து கொள்வதாக வீடியோ அனுப்பிய டிக்டாக் பிரபலம் சூர்யாதேவியை காப்பாற்ற போலீஸார் வந்து கதவை உடைத்த போது அவர் தற்கொலைக்கான எல்லா பிளானையும் செய்து விட்டு கட்டிலில் அசந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது.

சூர்யாதேவி இவர் டிக்டாக்கில் வீடியோக்களை போடுபவர். அரசியல்வாதிகள், நடிகர்கள், டிக்டாக் பிரபலங்களை தனது வீடியோ மூலம் வசை பாடி வருகிறார்கள். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழக பாஜக தலைவர் பொறுப்பில் இருந்த பெண் தலைவரை மிகவும் தரக்குறைவாக பேசி சூர்யா தேவி வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

புகாரின் பேரில் திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவரை விருகம்பாக்கம் ஹோட்டலில் இருந்து கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர். இதையடுத்து சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த அவர் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் வீடியோ போடாமல் இருந்தார்.

English summary

Suryadevi sends video that she is going to commit suicide Tiktok Suryadevi sends video that she is going to commit suicide.