பலருக்கும் தெரியாத பட்டின பிரவேசத்தை புகழடைய செய்த கி.வீரமணிக்கு வாழ்த்துக்கள்: மதுரை ஆதீனம் பேட்டி!

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: பாதுகாப்பு இல்லாததால் நடந்து சென்றால் நாய் கடிக்கும் எனக் கூறிய மதுரை ஆதீனம், தருமபுரம் ஆதீனத்தின் பட்டின பிரவேச நிகழ்ச்சியை உலகம் முழுவதும் தெரியப்படுத்திய திராவிடர் கழகத்தின் கி வீரமணிக்கு வாழ்த்துகளும் தெரிவித்தார்.

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் நடக்கும் பட்டின பிரவேச நிகழ்ச்சியில் பல்லக்கு தூக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. திராவிடர் கழகம் கி வீரமணி எதிர்ப்பை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பட்டின பிரவேச தடைக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்த சைவம்-வைணவம்.. மதுரை ஆதீனம் பெருமிதம்

English summary

Madurai Aadeenam who said that a dog will bite if walks, congratulated Ki Veeramani of Dravidar Kazhagam who informed the world about the Pattina Pravesam of Dharmapuram Aadeenam.