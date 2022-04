தமிழகம் முழுவதும் தொடரும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு..இருளில் தவித்த மாணவர்கள்... ஏன் என்னாச்சு

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு காரணமாக மக்கள் புழுக்கத்தில் தவித்தனர். தேர்வு நேரங்களில் படிக்கும் மாணவர்கள் மின்சாரம் இல்லாமல் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளானதாக பெற்றோர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

பகல் நேரங்களில் அக்னி வெயில் போல அனலடிக்கும் வெப்பத்தில் தவிக்கும் மக்களுக்கு திடீர் மின்வெட்டு கடும் சிரமத்தை தருகிறது. அதே போல மாலை நேரங்களிலும் இரவு நேரங்களிலும் ஏற்படும் மின்வெட்டு பிரச்சினையால் வயதானவர்களும் குழந்தைகளும் புழுக்கத்தில் சிக்கி தவிப்பதோடு பள்ளி மாணவர்கள் படிக்க முடியாமல் தவித்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் கடந்த சில நாட்களாகவே மின்சாரம் தடைபடுகிறது. திருச்சி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீரங்கம், உறையூர், ராஜா காலனி, கருமண்டபம் மற்றும் பாலக்கரை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு நிலவியது. பகல் நேரம் மட்டுமன்றி இரவிலும் அவ்வப்போது மின்வெட்டு ஏற்படுவதால் மக்கள் நிம்மதியாக தூங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

கத்தரி வெயில் நெருங்குகிறது.. அனல், பசி மயக்கத்திற்கு 3 பேர் சுருண்டு பலி.. கிலியை தரும்

English summary

People across Tamil Nadu were left stranded due to an unannounced power outage. Parents allege that students studying during exam times were subjected to severe inconvenience without electricity.