முடிந்தால் சட்டசபையை முடக்கிப்பாருங்கள்.. 200 சீட் ஜெயிப்போம்! எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு உதயநிதி சவால்

மதுரை: சட்டசபையை முடக்கி மீண்டும் தேர்தல் நடத்தினால் 200 இடங்களில் திமுக வெற்றிபெறும் என உதயநிதி எம்எல்ஏ தெரிவித்தார். முடிந்தால் சட்டசபையை முடக்கிப் பாருங்கள் என ஈபிஎஸ்சுக்கு சவால் விடுகிறேன் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சியில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சேப்பாக்கம் எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், அதிமுக ஆட்சி ரூ.5 லட்சம் கோடி கடன் வைத்துச் சென்ற நிலையிலும், திமுக அரசு மக்களுக்கு தலா ரூ.4,000 வழங்கியது என்று குறிப்பிட்டார்.

திமுக கடந்த மே மாதம் ஆட்சிக்கு வந்தது. அப்போது கொரோனா இரண்டாவது அலை வீசியது. அப்போது மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதி இல்லை. மருந்து இல்லை, ஊசியில்லை மக்கள் வரிசையில் கால் கடுக்க காத்திருந்தனர். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் போர்க்கால அடிப்படையில் அரசு செயல்பட்டதாக தெரிவித்தார்.

English summary

Udayanithi MLA said that the DMK would win 200 seats if the assembly was paralyzed and re-elected. Udayanidhi Stalin said he would challenge the EPS to shut down the assembly if possible.