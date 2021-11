வைகை ஆற்றில் மூழ்கிய கார்... உயிருக்கு போராடிய 5 பேரை காப்பாற்றிய டிரைவர் - குவியும் பாராட்டு

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வைகை ஆற்றில் பெருகி வந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி ஒரு குடும்பமே உயிருக்குப்போராடிக் கொண்டிருக்க, துணிச்சலோடு தன் உயிரையும் துச்சமாக கருதி ஆற்றில் குதித்து 5 உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார் ஒரு இளைஞர். தனி ஒருவனாக ஐந்து பேரின் உயிரைக் காப்பாற்றிய முத்து என்ற அந்த இளைஞரை தற்போது தமிழகமே கொண்டாடி வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் சொத்தாக மாறி விட்டார் முத்து.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதுமே ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. வைகை ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது. மாரநாடு கண்மாய்க்கு மதுரை-ராமேசுவரம் நான்கு வழிச் சாலையை ஒட்டி கால்வாய் செல்கிறது.

இந்த கால்வாயில் வைகை அணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

நேற்று மாலை 5 மணிக்கு மானாமதுரை பகுதியில் வசிக்கும் கணவர், மனைவி, 2 குழந்தைகள், ஒரு முதியவர் என 5 பேர் காரில் மதுரையில் இருந்து ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.

English summary

A young man bravely jumps into the Vaigai River and saves 5 lives as a family struggles to survive in the rising floods. Tamil Nadu is currently celebrating the young man named Muthu who saved the lives of five people as an individual. Pearl has become the property of Tamil Nadu.