பொங்கல் ஹீரோ “விஜய்”.. அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் முதலிடம் -ரூ.8 லட்சம் காரை பரிசாக கொடுத்த ஸ்டாலின்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: உலக புகழ்பெற்ற அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்து முடிந்து இருக்கும் நிலையில் மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரம் பகுதியை சேர்ந்த விஜய் என்ற வீரர் 28 காளைகளை பிடித்து முதலிடத்தை பிடித்து உள்ளார். இதன் மூலம் முதல் பரிசான ரூ.8 லட்சம் மதிப்புள்ள காரை பரிசாக வென்றார். 2 வது இடத்தை பிடித்த கார்த்திக்கு இரு சக்கர வாகனம் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது.

தை பொங்கல் பண்டிகை இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தமிழர் திருநாளான இன்று மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் தொடங்கி நடைபெற்றது.

மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளோடு அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெறது.

'அமைதியான முதல்வரை கோபப்பட வைத்துவிட்டார்கள்'! நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுடன் கனிமொழி கொண்டாடிய பொங்கல்

English summary

World famous Avaniyapuram jallikattu competition is completed. A player named Vijay from Jaihindpuram area of Madurai has captured 28 bulls and won the first place. Through this, he won the first prize of a car worth Rs.8 lakh. Karthi, who stood 2nd, was awarded a two-wheeler.