விரலில் வைத்த மை அழிகிறது...குற்றஞ்சாட்டும் மதுரை வாக்காளர்கள் - தேர்தல் அதிகாரிகள் விளக்கம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி உள்ள நிலையில் விரலில் வைக்கப்படுகின்ற அடையாள மை அழிவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. தரமற்ற மையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மதுரையில் வாக்காளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

#TNLocalBodyElection மதுரை: தண்ணீர் மாதிரி இருக்கு... மை உடனே அழிஞ்சிருச்சு - பெண் வாக்காளர் குற்றச்சாட்டு!

தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணி அளவில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டத்தில் காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு வேட்பாளர்களின் பிரதிநிதிகள் முன்பாக சோதனை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

சுயேச்சைக்கு ஓட்டு கேட்ட திமுகவினர்.. டென்ஷனான காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி.. தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார்

English summary

Allegations have surfaced that the ink on the finger was destroyed as polling in the urban local elections began. Voters in Madurai have also accused the government of using substandard ink.