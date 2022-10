ஊர்ந்து, ஊர்ந்து பதவியை வாங்கியது யார்னு ஊருக்கே தெரியும்.. எடப்பாடியை விட்டு விளாசிய ஓபிஎஸ்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ஊர்ந்து ஊர்ந்து சென்று பதவிகளை வாங்கியவர் யார்? நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர் யார்? என்று மக்களுக்கே நன்றாக தெரியும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமியை, ஓ பன்னீர் செல்வம் கடுமையாக தாக்கி பேசினார்.

அதிமுகவில் உள்கட்சி பூசல் உள்ளது. கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்தார். அவரது மறைவுக்கு பிறகு கட்சியில் இரட்டை தலைமை உருவானது.

ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர். கட்சி சார்ந்த முக்கிய அறிவிப்புகள் இருவரின் கையெழுத்துடன் வெளியாகி வந்தன.

Who creeps up and buys positions? Who betrayed the trust? As the people know very well, O Panneer Selvam spoke harshly against Edappadi Palanisamy.