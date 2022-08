பிடிஆர் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. ‘அமைச்சர் சொன்ன வார்த்தை’ கொதித்த பாஜக- பிரச்னைக்கு காரணம் என்ன?

Madurai

மதுரை : மதுரை விமான நிலையத்தில், அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொன்னதைக் கேட்டு, அங்கிருந்த பாஜகவினர் கொதித்துப் போயிருந்த நிலையில் தான், அமைச்சரின் வாகனம் மீது பாஜகவினர் செருப்பு வீசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு, மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட தமிழக நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் ராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையும் லட்சுமணன் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்ததால், அங்கு பாஜகவினர் குவிந்திருந்தனர். பாஜகவினரின் கூட்டத்தைப் பார்த்த அமைச்சர் பிடிஆர், இவர்களுக்கு இங்கே என்ன வேலை எனக் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அவர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவது என்றால் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து அவரது வீட்டிற்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்திக் கொள்ளட்டும் என அமைச்சர் பிடிஆர் கூறியதாக கூறப்படுகிறது.

It has been reported that slippers were thrown at Minister PTR Palanivel Thiagarajan's vehicle by the BJP as he had instructed the police not to allow any party members to be there as tributes were being paid on behalf of the government.