அங்கேயே காத்திருந்த ‘தலை’கள்.. ‘டாட்டா’ காட்டிய மோடி.. போச்சே! மீண்டும் முட்டி மோதும் ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடி, ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இருவருடனும் தனியாகச் சந்தித்துப் பேசாமலேயே விசாகப்பட்டினம் கிளம்பிச் சென்றார்.

பிரதமர் மோடியை சந்தித்துப் பேச ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவருமே நேரம் கேட்டிருந்தனர். இருவருமே மதுரை விமான நிலையத்தில் வரவேற்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, இருவரும் ஒரே நேரத்தில் இணைந்து நின்று பிரதமர் மோடியை வரவேற்றனர். அவர்களுடன் தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் பேசாமலேயே திண்டுக்கல் புறப்பட்டுச் சென்றார் மோடி.

பின்னர் அங்கிருந்து காரிலேயே மதுரை திரும்பிய பிரதமர் மோடி உடனடியாக தனி விமானத்தில் விசாகப்பட்டினம் கிளம்பினார். இதையடுத்து, மோடியை வழியனுப்பி வைத்துவிட்டு ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் ஏமாற்றத்தோடு திரும்பியுள்ளனர்.

வணக்கம் தமிழ்நாடு- திண்டுக்கல் வரவேற்பால் அகமகிழ்ந்தேன்: பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சியுடன் தமிழில் ட்வீட்

English summary

Prime Minister Modi, who came to Tamil Nadu, left Visakhapatnam without meeting with O.Panneerselvam and Edappadi Palaniswami alone. Both OPS and EPS have returned disappointed after letting Modi go.