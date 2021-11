75 வயது மூதாட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை.. மதுபோதையில் இருந்த காமக்கொடூரன் கைது!

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: மதுரை அருகே 75 வயது மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அளவுக்கு அதிமான மதுபோதையில் அவர் இந்த செயலை செய்தது தெரியவந்தது.

தெளிய விட்டு தெளிய விட்டு தாக்கும் மழை...காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் 3 நாட்களுக்கு அதிகனமழை

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் மார்கெட்ரோடு பகுதியை சேர்ந்த 75 வயதுடைய மூதாட்டி சோழவந்தான் கடைவீதிகளில் யாசகம் பெற்று அப்பகுதியில் உள்ள கடை முன் இரவு தூங்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்

English summary

A youth has been arrested for sexually abusing and killing a 75-year-old woman near Madurai. It was revealed that he did this act under the influence of alcohol