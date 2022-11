"155 ஆண்டுகள் பழமையான ஆங்கிலேயர் கால மேம்பாலம்".. 27 மணி நேரத்தில் மொத்த இடமும் மாறிப்போச்சு!

Mumbai

மும்பை: ஆங்கிலேயேர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கர்னக் மேம்பாலத்தை அகற்றும் பணி 27 மணி நேரம் நடைபெற்றது. பாலத்தை உடைக்கும் பணிக்காக 4 கிரேன்களும் 400-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

நாட்டின் நிதி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படும் மும்பையில் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கர்னக் மேம்பாலம் உள்ளது.

மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையம்- மஸ்ஜித் பண்டர் புறநகர் இடையே 150 ஆண்டுகள் பழமையான இரும்பினால் ஆன கர்னக் மேம்பாலம் உள்ளது.

English summary

The demolition of the British-era Karnak flyover took 27 hours. 4 cranes and more than 400 workers were engaged for the work of breaking the bridge.