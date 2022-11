சினிமாவை மிஞ்சும் வகையில்.. மும்பை மருத்துவமனைக்கு கீழே சுரங்கப்பாதை.. 132 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாம்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மும்பை ஜே.ஜே ஆஸ்பத்திரியில் 132 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த 200 மீட்டர் நீளமுடைய சுரங்கப்பாதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. .19 ஆம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சுரங்கப்பாதை குறித்த தகவல் தொல்லியல் துறையிடம் சமர்பிக்கப்படும்.

நாட்டின் நிதி தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படும் மும்பையில் பல்வேறு முக்கிய கட்டிடங்கள் அமைந்துள்ளது.

மும்பை தாஜ் ஒட்டல், தேசிய பங்குச்சந்தை கட்டிடம் என்று மும்பையின் அடையாளமாக பல கட்டிடங்கள் உள்ளன.

English summary

A 132-year-old 200-meter-long tunnel has been discovered at Mumbai's JJ Hospital. .The information about this tunnel, which was built in the 19th century, will be submitted to the Department of Archaeology.