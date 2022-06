நான்கு கை நான்கு கால்களுடன் ‘கடவுளின் குழந்தை’! நடிகர் சோனு செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்! நீங்களே பாருங்க!

Mumbai

மும்பை : பீகாரில் நான்கு கை நான்கு கால்களுடன் பிறந்த சிறுமிக்கு பிரபல நடிகர் சோனு சூட் உதவி செய்த நிலையில் சிறுமிக்கு வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை முடிந்து நலமுடன் வீடு திரும்பினார். இதனையடுத்து நடிகர் சோனுவுக்கு பலரும் சமூக வலைதளங்களில் நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கடந்த ஆண்டுகளில் கொரோனா காரணமாக விதிக்கப்பட்ட பொதுமுடக்கத்தின்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்து பெரும் பாராட்டுக்களைப் பெற்றவர் நடிகர் சோனு சூட்.

கொரோனா முதல் அலையின் போது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் உருவாக்கப்பட்ட அவரது லாப நோக்கமற்ற தொண்டு அறக்கட்டளை ரூ.18 கோடிக்கு மேல் நன்கொடை சேகரித்தது. இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் வரை, அதில் ரூ.1.9 கோடி நிவாரணப் பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது

